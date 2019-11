Van Polen geniet van treffer in derby: "Je weet wat voor impact dit heeft"

PEC Zwolle won zondagmiddag met 3-1 van aartsrivaal Go Ahead Eagles. Bram van Polen zorgde vlak voor tijd met een benutte strafschop voor de beslissing. Het was de eerste penalty die PEC Zwolle dit seizoen kreeg.

"Dit is heerlijk en kan niet mooier vandaag", zegt Van Polen tegenover RTV Oost. "Uiteindelijk mag ik zelf de trekker overhalen voor de B-Side. Dan is het heel lekker om 'm zo te beslissen. Ik had heel veel vertrouwen en wilde de bal dwars door het midden hoog in de goal schieten. Ik gokte erop dat Zwarthoed een hoek zou nemen en dat deed hij."

Voor PEC Zwolle waren het ook drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Toch was de prestige tegen Go Ahead Eagles belangrijker. "Ik hoopte ooit nog een keer te scoren in de derby. Dit vind ik de potjes. Voor de supporters is dit heel belangrijk, maar als je zo lang bij zo'n club zit dan wordt het wel belangrijk gemaakt en weet je wat voor impact dit heeft. Als we straks terugkomen in Zwolle staat ons een mannetje of duizend op te wachten. Hier kan je de hele week weer op teren en dat is wel heel lekker", aldus Van Polen.