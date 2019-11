Twee personen aangehouden na sigarettenroof in Enschede

De politie heeft vannacht twee personen aangehouden na een sigarettenroof in de wijk Twekkelerveld in Enschede. Bij een filiaal van Albert Heijn aan de Zonstraat vernielden ze de voordeur en de kast met de voorraad sigaretten.

Het duo ging er rond half vier vannacht op een scooter vandoor met een een grote partij gestolen sigaretten. De politie heeft kort daarna in de buurt twee verdachten kunnen aanhouden.

Derde roof in een maand

Het is de derde roof in korte tijd in de regio. Op 23 februari werd voor ruim 5000 euro aan sigaretten gestolen bij een supermarkt in de wijk Slangenbeek in Hengelo. Op 10 maart was het opnieuw raak, toen was een supermarkt in de wijk Hengelose Es het doelwit. Ook bij die diefstallen vertrokken twee inbrekers op scooters, die kort voor de kraak gestolen waren.

Of het in Enschede om dezelfde personen gaat, is nog niet duidelijk. De politie sprak eerder van een bende die in wisselende samenstelling dit soort snelkraken pleegt door heel Nederland.