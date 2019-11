Zonneauto van TU Delft wordt gebouwd in Zwolle

De Nuna 9, de solarauto van de Technische Universiteit in Delft wordt door de studenten gebouwd in Zwolle. Dat gebeurt bij het Polymer Science Park. Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle gaf vanmorgen het startschot voor de bouw.

Hij deed dat door het eerste stukje carbon te knippen dat gebruikt gaat worden bij de bouw van de solarwagen. "Als ze kampioen worden heb ik toch het idee dat ik daar de hand in heb gehad", aldus de burgemeester die best trots is dat de wagen van Delft in Zwolle wordt gebouwd.

In Overijssel wordt een andere solarauto gebouwd. Die van de Universiteit Twente in Enschede. Beide wagens strijden jaarlijks in Australië tegen elkaar.

Zes keer winst

Het Nuon Solar Team van TU Delft verdedigt half oktober de wereldtitel zonneracen tijdens de Bridgestone World Solar Challenge. De Delftse studenten wonnen tot nu toe zes keer, waaronder de laatste editie van de race in 2015. Het parcours van ruim 3.000 kilometer loopt dwars door Australië, van Darwin naar Adelaide.

Niet alleen burgemeester Meijer van Zwolle werd vandaag aan het werk gezet, ook kinderen van de Montessori Basisschool Zwolle maakten vandaag een ontwerp voor het uiterlijk van Nuna 9. "Ik vind ze heel mooi geworden", zegt Emma Vercoulen van het Nuon Solar Team. "Wie weet kunnen we wel iets gebruiken voor ons ontwerp."

Geen angst voor spionage

Heel veel zorgen over de aanwezigheid van spionnen uit Enschede, maakt Vercoulen zich overigens niet. "Wij hebben hier een mooi muurtje gebouwd", grapt ze. "En bovendien zijn we al zover gevorderd met ons ontwerp en zijn met hun ontwerp dat we niet veel meer van elkaar kunnen afkijken."

Toch heeft de World Solar Challenge met de bouw van de Nuna 9 in Zwolle een extra Overijssels tintje gekregen. De keus van Delft voor Zwolle is overigens vrij logisch. Een van de sponsors is gevestigd in Zwolle en helpt bij de bouw van de wagen en levert materialen. Bij het het Polymer Science Park is daarnaast veel kennis over het toepassen van kunststoffen.

Uitdaging

De deelnemers van de race in Australië staan dit jaar voor een nieuwe uitdaging. De wagens mogen minder zonnecellen bevatten dan voorgaande jaren. Daarom is het erg belangrijk dat de kunststoffen die in de wagen worden verwerkt zo weinig mogelijk gewicht hebben.