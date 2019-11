"We zijn gelukkig, maar geluk is nooit een constante staat van zijn"

Miriam Spitholt over geluk in Overijssel Vandaag

Het is vandaag de Internationale Dag van het Geluk, een dag die in 2012 werd uitgeroepen door de Verenigde Naties.

Volgens de Verenigde Naties is ‘het nastreven van geluk een fundamenteel menselijk doel.'

'Onze gedachten zijn negatief'

Geluksprofessor Mirjam Spitholt: "Geluk is nooit een constante staat van zijn, dus we hebben ook onze dipjes. En dan kom ik in beeld. Zeventig procent van onze gedachten zijn negatief. En we denken dan vaak ook nog dezelfde dingen als gisteren. Maar als je tegen jezelf kunt zeggen dat het negatieve maar een gedachte is en dat die is ingegeven doordat je zo bent geprogrammeerd door je ouders of door anderen, dan heb je de sleutel tot succes in handen."

Niet zo slecht

Overigens doen we het in Nederland kennelijk nog niet zo slecht, want volgens het jaarlijkse World Happiness Report zijn wij Nederlanders erg gelukkig in vergelijking met de rest van de wereld; ons land staat op nummer zes in de ranking.