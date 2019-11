Natuurmonumenten slaat alarm over weidevogel

Natuurmonumenten slaat alarm over het voortbestaan van de weidevogels in Nederland. In navolging van de Vogelbescherming is de organisatie bang dat vogels als de grutto, scholekster, veldleeuwerik verdwijnen.

"Als wij er hier niet in slagen om de daling te stoppen, is het straks echt doodstil in de Nederlandse weiden", zegt Jan Roodhart, boswachter en weidevogelexpert van Natuurmonumenten.



"Staatssecretaris van Dam (Economische Zaken) pleitte dit weekend voor extra geld voor onderzoek, prima, maar de vogels hebben alleen een kans van slagen als er op korte termijn juist geld wordt vrij gemaakt voor extra weidevogelbeheer."



Internationale verantwoordelijkheid

Landschap Overijssel is blij dat aandacht komt voor het verdwijnen van de weidevogels.



"Weidevogels horen echt bij Nederland. Nederland heeft voor de grutto ook een internationale verantwoordelijkheid. Tachtig procent van de grutto's in West-Europa broedt in Nederland. Als de grutto het in Nederland al niet weet te redden, dan wordt het heel lastig om ze sowieso te behouden, zegt Peter van den Brandhof van Landschap Overijssel.

'Handjevol boeren'

Sinds 1 januari 2016 werken boeren gezamenlijk aan weidevogelbeheer. Het totaal aantal boeren dat aan agrarisch natuurbeheer doet en daarvoor subsidie krijgt, is echter gedaald van 40.000 naar 16.000. "Het kan niet zo zijn dat de toekomst van de weidevogels alleen de verantwoordelijkheid is van een handjevol boeren en afhankelijk is van subsidie", zegt Roodhart.

Ook de provincie Overijssel zet zich al langere tijd in voor het voortbestaan van weidevogels.