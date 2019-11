Video: RTV Oost Top Fit Sisters op de mountainbike

'Het hardlopen hebben we al aardig onder de knie, zwemles volgen we ook en nu is het tijd om op het stalen ros te klimmen', aldus Esther Rikken, één van de RTV Oost Top Fit Sisters.

Leren fietsen

'Een mountainbike is dan niet het eerste waar je aan denkt, maar in deze tijd van het jaar prima om te leren schakelen én te leren je balans te vinden op een fiets', aldus Maarten Nijland, de fietstrainer van de dames.

Halve of 1/8e triathlon

'Wanneer we dat onder controle hebben dan moeten we meters gaan maken op de fiets. Tenslotte moeten we in juni 20 kilometer (1/8e) of 40 kilometer (halve) gaan fietsen tijdens de Triathlon Luttenberg', aldus Top Fit Sister Yvonne Rakers.

Help

'De clinic van Maarten was echt fantastisch. Wat een rustige, bevlogen en deskundige trainer hadden we. Maar .... dat MTB-en is toch wel voor bikkels, voor durfallen. Ik vond het best spannend allemaal en was te veel met mijn koppie aan het fietsen. Ondanks het vertrouwen dat Maarten in me had, ben ik blij dat ik straks op de racefiets mag', aldus Esther Rikken.

Support

'We hebben een heerlijke ochtend gehad, inclusief veel goede tips van triathleet Simone Hakenberg & de schoonvader van Nijland (Team Bike Challenge). De maaltijd was om van te genieten en de bijbehorende tips 'broodnodig'. We hebben nog veel te leren en dus zijn we blij met de support van Nijland', aldus Top Fit Sister Linda Dubbink.