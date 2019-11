Afvoer 5000 ton puin voormalige schoorstenen oude IJsselcentrale Zwolle begonnen

Sloopbedrijf Koole Contractors is vandaag begonnen met de afvoer van 5000 ton puin dat afkomstig is van de twee neergehaalde schoorsteenpijpen van de oude IJsselcentrale in Zwolle. De schoorstenen zijn afgelopen zaterdag tot ontploffing gebracht. De afvoer van het vele beton neemt een aantal weken in beslag.

Met het opblazen van de pijpen, die jarenlang een markante blikvanger in de skyline van Zwolle waren, is tevens het startsein gegeven voor de sloop van de oude centrale.

Ontmanteling ketels begonnen

"We zijn binnen in het gebouw al begonnen" zegt projectleider John Bolt. "Nu de pijpen verdwenen zijn gaan we bezig met de zes grote ketels die nog in het gebouw staan. Enorme metalen gevaartes die tot schroot verwerkt gaan worden."

Pas als al het asbest en andere milieuvervuilende stoffen zijn verwijderd begint de sloper aan de buitenkant van het gebouw. "Allereerst halen we de betonnen platen van de zijkant van de muren, waarna er een kaal geraamte overblijft dat volgens planning medio volgend jaar omver getrokken gaat worden."

"Als alles goed verloopt zijn we in de zomer van 2018 klaar met de sloop van het gebouw", zegt John Bolt die de klus voor Engie Energie Nederland uitvoert. Het puin dat bij de sloop vrijkomt wordt op het terrein zelf vergruisd en afgevoerd.

Eén van de grootste Industriële sloopwerkzaamheden

Daarna volgt nog een omvangrijke bodemsanering. De sloop van de oude centrale is een enorme klus. Het is één van de grootste industriële sloopwerkzaamheden die Nederland kent. De centrale zelf is maar liefst 250 meter lang en ruim 50 meter hoog. Haast is geboden want de sloopvergunning die de gemeente Zwolle heeft afgegeven is geldig tot 31 december 2018.

De oude IJsselcentrale in Harculo werd in 1955 gebouwd voor kolenstook en is later omgebouwd om aardgas te verbranden. Het elektrisch vermogen bedroeg in de hoogtijdagen rond de 350 Megawatt. Er wordt sinds 2015 geen energie meer in opgewekt.