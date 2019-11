Overijsselse editie Dutch Masters of MTB succesvol

Gister was het zover, toen werd de tocht verreden, de monter marathon voor mountainbikers.

Uniek parcours

'We hebben er een half jaar naartoe gewerkt en het is fantastisch om te zien hoe de deelnemers hebben genoten van de tocht. Het parcours van 200 kilometer door zeven Overijsselse gemeenten, voor 85% over onverharde 'wegen' en met 1400 hoogtemeters, was ook best uniek', aldus Jiffree Wichers Schreur van de organisatie.

Noaberschap

'We hebben diverse Sallandse MTB-routes aan elkaar verbonden en hebben ontzettend goed samengewerkt met landeigenaren, Landschap Overijssel, collega wielerclubs en diverse anderen. Alleen door die samenwerking én de inzet van de 200 vrijwilligers, was de Overijsselse Dutch Masters of MTB haalbaar', aldus Wichers Schreur.

Afhakers

Dat het een monstertocht is die door een aantal fietsers onderschat wordt, bleek zondagochtend om 6 uur bij de start in Haarle. De inschrijving zat al weken vol en er was een ruime wachtlijst. Er zouden 750 deelnemers starten. Toch stonden er 'maar' 670.

Zwaar parcours

'Het kan zijn dat de regen, die de laatste dagen is gevallen en waardoor het parcours zwaarder is geworden, een aantal deelnemers heeft afgeschrikt. Of ... men was iets te overmoedig bij inschrijving. We weten het niet. Maakt ook niet uit.

Genoten

Feit is dat van die 670 deelnemers er 530 bikkels zijn gefinisht, eveneens in Haarle. Dat is een mooi aantal. We krijgen enorm veel goede reacties van deelnemers en publiek, dus we zijn tevreden', aldus aldus Wichers Schreur.