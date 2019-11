'Amerikaanse' armoedebestrijding rukt op; straks ook in Enschede?

Tientallen gemeenten in Nederland hebben interesse in een nieuwe methode voor armoedebestrijding: Mobility Mentoring. Dat meldt de NOS. Ook de gemeente Enschede heeft belangstelling voor de methode, die draait om de gedachte dat de weg om blijvend uit armoede te komen, begint met het wegnemen van stress.

De aanpak is inmiddels in de Verenigde Staten succesvol gebleken. Afspraken vergeten, beloften niet nakomen, snel opgeven, weinig flexibel zijn en snel boos worden; schuldhulpverleners komen het vaak tegen. 'De cliënt wíl niet geholpen worden', is dan al snel de natuurlijke reactie.

Geen onwil, maar onmacht

Maar vaak is het geen onwil, maar onmacht. Mensen zijn pas in staat om te doen wat er moet gebeuren als de stress onder controle is, blijkt volgens de NOS uit wetenschappelijk onderzoek.

De gemeente Alphen aan de Rijn loopt voorop als het om toepassing van de methode gaat. Maar ook de gemeente Enschede is ermee bezig. Het college van burgemeester en wethouders heeft zich laten inspireren door de methode en vergadert deze week over een plan dat eruit is voortgevloeid.

Hoe het plan exact eruit ziet, wordt later deze week bekend gemaakt. Het voorstel wordt vermoedelijk op korte termijn aan de gemeenteraad voorgelegd, zegt een woordvoerster van de gemeente.