Nieuw klimaatproject in Deventer: geen regenwater meer in het riool

Het regenwater niet meer in het riool laten lopen, maar in de tuin. Met het project Regenwaterambassadeurs wil de gemeente Deventer zoveel mogelijk huishoudens stimuleren hun regenpijp af te koppelen. Pim en Paulien Alberti uit Diepenveen lieten vanochtend hun regenpijp doorzagen.

Paulien en Pim besloten hun regenpijp af te koppelen, omdat de tuin toch al op de schop moest. "We doen gewoon alles tegelijk. Je doet ook nog eens goed voor het milieu, maar vooral voor onze boom. Die krijgt nu ook genoeg water", vertelt Paulien Alberti.

Het project is nodig door de klimaatverandering. "We krijgen steeds meer last van extreme regenval of extreme droogte. Het is zonde als het schone regenwater het riool in loopt", legt Janneke Driels van het Waterschap Drents Overijsselse Delta uit.

Driels vervolgt: "Door het water in de tuin te laten stromen, wordt het grondwater aangevuld en hebben de planten en bomen genoeg te drinken."

Driel hoopt dat zoveel mogelijk huishoudens hun regenpijp gaan afkoppelen. "We zijn bezig met de provincie om dit project verder uit te rollen. En juist bij de mensen met weinig groen in de tuin is veel winst te behalen."

Voor mensen die hun regenpijp willen afkoppelen is er in de gemeente Deventer een subsidie beschikbaar.