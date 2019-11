Voormalig terrein Thales als eerste aangesloten op Warmtenet Hengelo

De buizen liggen bijna elf meter onder de grond.

Warmtenet Hengelo

Het warmtenet levert duurzame warmte en warm tapwater aan bedrijven en woningen in verschillende gebieden in Hengelo. Daarvoor wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van aard- en restwarmte en biobrandstoffen in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas.



De stroom wordt na afvalverbranding bij Twence gebruikt door AkzoNobel. Na de zoutindamping wordt de restwarmte gebruikt voor de verwarming van het water in het warmtenet. Dit wordt vervolgens aan kantoren en industrie op het High Tech Systems Park en industriegebieden Twentekanaal Noord en Zuid geleverd. Ook huur- en koopwoningen in Hengelo zijn hierop aangesloten.



Kosten

Het ambitieuze plan is vanwege de kosten niet geheel onomstreden. De VVD-fractie uitte begin dit jaar al zijn zorgen nadat het college van burgemeester en wethouders een brief aan de raad had gestuurd. In de brief werden risico's en problemen genoemd die de kosten verder op kunnen drijven.



Het aanleggen van het warmtenet kost zeker 14 miljoen euro.