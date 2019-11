Leerlingen ROC Twente helpen brandweer Twente bij brandsimulatie

Leerlingen van het ROC Twente hebben in een klein gebouw op de Safety Campus op vliegbasis Twente een volledige elektra installatie aangelegd. Vandaag ging dat in vlammen op, met opzet. De leerlingen leerden over brandveiligheid.

Ook studenten van het Saxion waren aanwezig. Zij onderzochten de brand naderhand.

Wel zonde

"Het is wel zuur dat het nu in vlammen opgaat. Maar we leren er heel veel van", vertelt ROC leerling Rens Steggink. "Normaal gesproken hebben we taaie stof op een bord, nu is het echt praktijk."

En dat beaamt docent Gerard Zielman. "Ze moeten het nu helemaal zelf aanleggen. We hebben op school wel een werkplaats, maar in het echt is het toch anders."

Samenwerking

Brandweerman Volkert van der Ploeg vertelt aan de leerlingen hoe de brand zich ontwikkelde, waar de leerlingen ook weer van leren. "Het gaat ons voornamelijk om de samenwerking. Maar ze leren hierdoor ook een brandveilige installatie aan te leggen. Dit is een unieke samenwerking."

De komende periode reflecteren de studenten de brand.