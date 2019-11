Friso Schotanus komt met boek over hooliganisme

Een treffen van FC Twente Supporters met De Graafschap aanhangers, die elkaar in de haren vliegen bij een tankstation, Utrecht supporters die op de vuist gaan met aanhang van Heracles in hartje Almelo.

Een aantal voorbeelden van hooliganisme in Overijssel, maar het valt in het niets in vergelijking met dertig jaar geleden, "De stadions van nu zijn veilige oorden, helemaal als je het vergelijkt met de gewelddadige jaren tachtig, toen voetbalgeweld heel gewoon was", aldus sportjournalist Friso Schotanus.

Later dit jaar verschijnt zijn boek 'Toen was geweld heel gewoon', een zoektocht naar de opkomst en hoogtijdagen van het hooliganisme in Engeland en Nederland. "De titel zegt eigenlijk dat het geweld jaren terug veel gewoner was dan je zou denken", vertelt Friso. "Als er competitie-vorming ontstaat, dan krijg je massa's mensen bij elkaar. Geweld komt dan aan de orde als het publiek zich tegen de tegenstander of scheidsrechter keert. Vanaf eind jaren 50 zie je bij de clubs in Engeland dat er bijvoorbeeld treinen worden gesloopt. In de tweede helft van de jaren 60 werd er in Engeland een vaste gewoonte. De voetbaltribune was de plek om je tegenstander weg te slaan. Op de tribunes werd het dus echt knokken".