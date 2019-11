950 Zwollenaren protesteren tegen de komst windmolens

Zo'n 950 inwoners die tegen de geplande komst zijn van drie windturbines op industrieterrein Voorst in Zwolle hebben een protestbrief getekend van actiegroep tegenwindvoorst.nl . De brief is gericht aan het college van B&W van Zwolle.

De komst van de windmolens (met een hoogte van 150 meter) is een gezamenlijk plan van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie. De gemeente onderzoekt of deze molens op het industrieterrein kunnen komen. Mensen die in de buurt wonen van de geplande molens zijn fel tegen. Ze vrezen voor geluidsoverlast.

Geluidshinder

De groept zegt dat ze al jaren worden geconfronteerd met steeds meer geluidshinder. Bijvoorbeeld het toenemende verkeer op de N331 bij Westenholte. Of bijvoorbeeld meer lawaai van de industrie, waarbij vooral wordt geklaagd over een verhuurbedrijf. Ook hebben ze steeds meer last van vliegtuigen naar Schiphol die op zo'n drie tot vier kilometer hoogte boven Zwolle vliegen. En daar zouden de drie windturbines nog bij komen.

Alternatief

In de brief schrijven ze dat er met de initiatiefnemers is geprobeerd om naar een andere oplossingen te zoeken. Maar dat bleek niet mogelijk. TegenwindVoorst vindt dat raar. De plek waar in Zwolle de windturbines zijn gepland komt niet overeen met de omgevingsvisie van de provincie.

De provincie Overijssel heeft andere gebieden voor nieuwe windmolens voor ogen. Het college en de initiatiefnemers is daarom gevraagd om contact op te nemen met de provincie.