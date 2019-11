Gedeputeerde van Hijum wil regelgeving om vijandelijke overnames te voorkomen

Gedeputeerde Eddy van Hijum wil dat de nieuwe Tweede Kamer haast maakt met een wet om vijandelijke overnames, zoals mogelijk staat te gebeuren met AkzoNobel, te voorkomen. Het is volgens Van Hijum van groot belang voor de toekomst van bedrijven in Nederland dat er goede industrie-politiek wordt gevoerd.

Het Amerikaanse bedrijf PPG heeft 21 miljard euro geboden voor het chemiebedrijf. "De directie van AkzoNobel heeft het bod afgewezen, maar PPG is bezig met een tweede bod. Uiteindelijk beslissen de aandeelhouders over de toekomst van het bedrijf, maar voor de werkgelegenheid in Overijssel en Nederland kan het aanvaarden van de overname verstrekkende gevolgen hebben."

Ontslagen onvermijdelijk

Als AkzoNobel wordt overgenomen is de kans groot dat er mensen ontslagen worden. "PPG begeeft zich op dezelfde markt, ze zullen de krenten in de pap overnemen en de rest afstoten. Dat kan voor bijvoorbeeld een locatie in ontwikkeling zoals in Deventer grote gevolgen hebben. In Overijssel werken 800 mensen bij AkzoNobel, die werkgelegenheid willen wij behouden."

Wet en regelgeving

In Nederland bestaat geen wet om zogeheten vijandelijke overnames tegen te houden. Van Hijum wil dat de Tweede Kamer een soort toetsing voor bedrijven vaststelt, dat als het nadelig is voor de economie, ingegrepen kan worden. "Voor AkzoNobel komt het te laat, het bedrijf heeft onze steun gevraagd en die geven wij graag. Maar uiteindelijk kunnen wij als Overijssel niks doen, de aandeelhouders beslissen. Wel kunnen wij onze zorgen uiten en dat doe ik nu. Nederland moet een actieve industrie-politiek gaan voeren."