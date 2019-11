Ruzie over exotische monniksparkieten in Deventer wordt bij Raad van State uitgevochten

Moeten de exotische vogels nou wel, of niet in hun hok blijven? Het vrij laten vliegen van monniksparkieten levert al een aantal jaren ruzie op in Deventer. Volgende week wordt een nieuw hoofdstuk aan de ruzie toegevoegd, als de Raad van State zich over de kwestie buigt.

Stichting Vogeleiland heeft in het Rijsterborgherpark in Deventer een aantal volières met onder meer monniksparkieten. Een aantal jaren geleden besloot de stichting de kooi open te laten staan, zodat de vogels vrij in en uit konden vliegen. De Zuid-Amerikaanse vogel maakte daar dankbaar gebruik van en begon zelfs te broeden in de stad.

Wet- en regelgeving

Het platform Stop Invasieve Exoten vroeg demissionair staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken om op te treden tegen de Stichting Vogeleiland. Het Platform zegt dat het volgens de regels van de wet verboden is dieren in de natuur uit te zetten. "Bovendien behoort de monniksparkiet tot de 90 invasieve exoten die op nationaal niveau zouden moeten worden aangepakt, aldus een expertpanel dat door de staatssecretaris zelf is ingesteld."

Eind 2014 werd dat verzoek afgewezen door de demissionair staatssecretaris. Alle monniksparkieten zouden namelijk door de stichting gevangen zijn en er was dus niets meer aan de hand, aldus Van Dam. Maar een paar weken later werden de vogels weer in de stad gezien en dus diende het platform opnieuw een verzoek tot handhaving in.

Van Dam blijft weigeren

Van Dam bleef weigeren om handhavend op te treden. Volgens hem kon niet worden aangetoond dat de monniksparkieten die gezien waren van de stichting afkomstig waren. "Dat terwijl een kenmerk van monniksparkieten juist is dat ze steeds terugkeren naar de plek waar ze zijn opgegroeid", aldus het platform. Die stapte uiteindelijk naar de rechtbank in Amsterdam.

De rechter vernietigde het besluit van Van Dam, die de uitspraak vervolgens naast zich neerlegde. Van Dam gaat nu in beroep bij de Raad van State: hij wil dat die het besluit van de rechtbank vernietigt. De zaak dient maandagochtend.