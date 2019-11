Rob Welten: samenwerking met Duitsland moet en kan beter

Welten is met collega's uit Duitsland afgelopen week in Berlijn geweest. "We realiseren ons steeds meer dat we meer met elkaar gemeen hebben, dan we van elkaar verschillen. We hebben een dieptepunt gehad met de oorlog waardoor we met de ruggen tegen elkaar zijn komen te staan. En de praktische obstakels zijn groter geworden in de afgelopen jaren". Maar daar moet dus nu volgens de voorzitter van de Euregio-raad verandering in komen.

Het bezoek aan Berlijn heeft effect gehad, denkt Welten. "We waren met veel verschillende mensen van beide kanten van de grens. Het gewicht is groot en dat is ongekend. We gingen vaak nationaal voor een lobby, nu internationaal. We hopen dat dit helpt met contacten leggen met kamerleden en staatssecretarissen en dat we nu het contact ook kunnen houden. Met name het spoorverkeer moet goed aangepakt worden, zodat we beter kunnen reizen tussen Nederland en Duitsland zonder alle hinder die er nu is. Denk aan het stilstaan onderweg en de geluidshinder onderweg. En een ander punt is de arbeidsmarkt. Waar Duitsland een tekort heeft, hebben wij een overschot. Nu worden de mensen hier belemmerd, maar als we goede regels maken. Dan kunnen we veel mensen helpen".