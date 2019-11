Uniek: jonge band uit Geesteren speelt in grote zaal Metropool Hengelo

De beginnende band Too Many Outs met leden uit Langeveen en Geesteren heeft al zoveel kaarten verkocht dat de kleine zaal in Metropool in Hengelo te klein is voor hun albumrelease.

Too Many Outs is een beginnende band met jongens uit Geesteren en Langeveen. Op 13 april hebben zij hun albumrelease in de Hengelose poptempel Metropool. De kleine zaal was binnen drie weken uitverkocht waarop Metropool heeft besloten de jongens in de grote zaal te laten spelen. "En dat is uniek", zegt Adri Karsenberg van Metropool, "het is nog niet eerder voorgekomen dat een beginnende band al direct naar de grote zaal gaat".

Too Many Outs

Het verhaal van Too Many Outs leest als een jongensboek. Toen de jongens zestien waren startten ze een coverbandje, maar een jaar geleden besloten ze het over een andere boeg te gooien. Het repetitiehok werd hun nieuwe thuis, wat tien eigen nummers opleverde. Via een tante van gitarist Simon Busscher kwam de band in contact met Jean Pierre Kerkhofs van de Belgische Art Sound Studio's. In deze studio's hebben de jongens tussen Kerst en Oud en Nieuw hun nieuwe album Place Your Bets opgenomen.

Geheim

Nog maar een select gezelschap heeft de opnames mogen beluisteren en die reacties zijn goed. "We willen ons publiek op 13 april verrassen", zegt zanger Emiel Plegt namens de band. "We houden we de nummers nog strikt geheim. Momenteel werken we hard aan een videoclip zodat we onze single ook volop kunnen promoten". Too Many Outs maakt muziek met invloeden vanuit rock, punk, crunch en hier en daar een snufje rap en reggae waarbij melodieuze delen worden afgewisseld met een stuwende beat, ruige gitaren en rauwe zang.