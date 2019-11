Elisabeth Fikkert uit Kampen voor derde keer in maand tijd slachtoffer van identiteitsfraude

Ze is er ondersteboven van, Elisabeth Fikkert uit Kampen. Voor de derde keer in een maand tijd is ze slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Haar foto's worden gebruikt voor nepprofielen op het socialmediakanaal Facebook.

"Vier weken geleden kreeg ik ineens een melding van Facebook", vertelt Fikkert. "Dat iemand anders zich als mij voordeed en of dat klopte."

Fikkert zag dat de maker van het nepprofiel haar foto gebruikte. Ze rapporteerde het direct en de pagina werd van Facebook verwijderd. "Ik heb niet eens gekeken wie het was, ik heb direct aangegeven dat ik het in ieder geval niet was."

Nepprofiel

Maar twee weken later kreeg ze een nieuwe melding: opnieuw had iemand haar foto gebruikt voor een nepprofiel. Fikkert ontdekte dat die persoon maar één 'vriend' op de profielensite had. Die vrouw stuurde ze een berichtje.

"Ik zei dat de persoon met wie ze bevriend was niet bestond, dat het waarschijnlijk om een nepprofiel ging." Fikkert schreef aan de vrouw dat de foto wel van haar was, maar dat zij niet achter het profiel zat. En dat zij daar ook geen toestemming voor had gegeven.

'Medewerker van Facebook'

"Het bleek een vrouw uit Amerika te zijn en die kon mij wel om de hals vliegen. Ze werd al een tijdje lastiggevallen door die persoon." De persoon achter het nepprofiel claimde dat hij een medewerker van Facebook was. "Maar dat klopt dus niet."

Deze keer stuurde Fikkert een berichtje. "Ik schreef dat de dader mijn foto had gestolen en dat ik hem ging rapporteren." Maar ook daarmee stopte het niet: gisteren werd er opnieuw een waarschuwing door Facebook gegeven. Een nieuw profiel, met een nieuwe naam, maar nog steeds met een foto van Fikkert.

Aangifte

Fikkert is erg door de fraude aangedaan. "Ik zat jankend achter de computer gisteren, want het werd me gewoon teveel. Mensen krijgen een heel ander beeld van je en het blijft maar doorgaan."

Aangifte bij de politie doet ze niet, want 'wat kan de politie eraan doen?' "Als het om Nederlanders zou gaan, had ik het wel gedaan. Maar het gaat om daders die in het buitenland zitten. Wat kan de politie eraan doen? De Nederlandse wetten reiken niet zo ver."

Identiteitsfraude

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen. Ook het gebruiken van andermans profielfoto op Facebook en je daarmee voordoen als iemand anders valt onder identiteitsfraude.

Bij het vermoeden van identiteitsfraude kunnen slachtoffers aangifte doen bij de politie. Zonder aangifte kan de politie geen opsporingsonderzoek instellen. En zonder aangifte kunnen slachtoffers eventuele schade niet op de dader of de verzekering verhalen.