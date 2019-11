Scholieren Bonhoeffer College Enschede in Berlijn niet opgepakt, maar staande gehouden

De leerlingen van het Bonhoeffer College in Enschede, die vorige week in Berlijn waren, zijn daar niet opgepakt maar staande gehouden. Dat zegt directrice Joyce Ottenhof. De leerlingen stapten tot hun eigen schrik vanuit hun hotel in een arrestatie door een speciale eenheid van de Duitse politie.

De leerlingen van het Bonhoeffer College waren in Berlijn voor een excursieweek. Een week met een wending die niemand dus had verwacht. In eerste instantie werd gemeld dat leerlingen waren opgepakt, maar dat verhaal klopt niet zegt Ottenhof. Het nieuws heeft veel impact op de betrokken leerlingen, bovenop de schrik die ze donderdag al hadden.

Verdacht persoon

"De leerlingen wilden donderdagavond nog naar een winkeltje aan de overkant van het hotel, om iets te drinken te halen. Vervolgens stapten ze midden in de arrestatie van een verdacht persoon, verricht door een speciale arrestatie-eenheid van de Duitse politie." De agenten waren gemaskerd en hadden zware wapens bij zich.

De leerlingen werden meteen staande gehouden, een standaardprocedure bij een actie als deze vertelde de politie later die avond aan de leerlingen. "Iedereen die zich op dat moment op straat bevond werd staande gehouden en gecontroleerd. De leerlingen zijn enorm geschrokken, net als de begeleiding. Een gevalletje 'verkeerde plek op het verkeerde moment'." Toen bleek dat de leerlingen niets met de verdachte persoon te maken hadden, konden ze weer gaan.

'We blijven!'

De politie legde verder uit dat acties als die van donderdag bedoeld zijn om Berlijn veiliger te maken. Hoe dan ook, de schrik zat er goed in bij de leerlingen. Wilden ze wel in Berlijn blijven? Het antwoord was een duidelijk 'ja'. "We gaan onze reis hier niet door laten verpesten zeiden de leerlingen, we willen het afmaken."

Eenmaal terug in Nederland is het tijd voor napraten en hulpverlening. "We hebben ouders gevraagd er met hun kinderen over te hebben. Slachtofferhulp daar waar nodig. Iedereen is nog steeds erg onder de indruk", zegt Ottenhof.