Restauratie kerkelijk textiel een monikkenklus voor vier vrouwen

Vier vrouwen van de Plechelmusparochie in Oldenzaal hebben het op zich genomen het kerkelijk textiel te herstellen. Het is een monikkenklus die nog jaren zal duren maar Stella Engbers, Gerda Vollenbroek, Hansje van Kolck en Dot Euverman schrikken er niet voor terug.

Processies worden al tientallen jaren niet meer gehouden. De vaandels liggen te verstoffen op zolder en dat is slecht voor het religieus erfgoed. De conditie van de vaandels, zo'n dertig in getal, is volgens Stella Engbers nog redelijk goed te noemen, al zijn sommigen wel ontzettend vuil.

Stofzuigen, stofzuigen, stofzuigen

Een sopje zit er niet in. "Stofzuigen, stofzuigen, stofzuigen," zegt Engbers. "Maar wel voorzichtig, met een doek voor de zuigmond, anders zuig je alle vezels op."

Met een van de vaandels ging het al bijna mis: een kleed met een afbeelding van Maria. De draadjes zijn in bosjes van zes bijeengebonden en Hansje van Kolck heeft het op zich genomen het kleed te restaureren. Ze is er al vanaf oktober mee bezig en het einde is nog lang niet in zicht. "Het is wel een meditatief werkje", zegt ze.

Stiften en koude thee

Soms lijkt een kleed niet meer te herstellen. Dan wordt de afbeelding voorzichtig losgemaakt van de ondergrond en weer voorzien van een nieuwe lap stof.

Als volledige reparatie te ingewikkeld, tijdrovend of te kostbaar is, wordt volstaan met een simpele cosmetische ingreep, zoals het met een stift bijwerken van de kleur. Koude thee wordt gebruikt om een nieuw stukje stof oud te laten lijken.

Oude stoffen zijn zeldzaam

Het grootste probleem is om aan oude textiel te komen. Linnen, katoen, zijde - er is moeilijk aan te komen. Vele stoffen zijn synthetisch. Maar ook kwastjes, kantjes, bandjes en garonnetjes zijn zeldzaam.

De vrouwen verwachten in het tempo waarin ze nu bezig zijn, over 25 jaar klaar te zijn met de klus. "Maar dat zullen wij niet meer meemaken", zegt Engbers. Ze hopen op versterking. De vrouwen zijn elke maandag aan het werk in het parochiehuis naast de Antoniuskerk aan de Spoorstraat.

Zondag 26 maart, na het nieuws van 08.00 uur in Hoogtij

Woensdag 29 maart om 17.00 uur in Overijssel Vandaag