Studenten Saxion oefenen rampscenario in MST

In het gefingeerde rampscenario was een vleugel van het ziekenhuis ingestort en waren er enkele gewonden. Patiënten moesten worden geëvacueerd en als extra complicatie was de gasleiding gesprongen. De studenten moesten zich verplaatsen in de rol van de gemeente, het ziekenhuis en de rol van een hulpverlener. Ook moesten ze zo goed mogelijk met elkaar en de buitenwereld communiceren.

Afsluitende opdracht

De rampoefening was voor de studenten de afsluitende opdracht na twee maanden les in crisiscommunicatie. Twee communicatiedeskundigen van de Veiligheidsregio Twente beoordelen de studenten. Ook gaf burgemeester Sijbom van Losser een college over crisiscommunicatie in de praktijk.

Papieren oefening

De patiënten in het ziekenhuis hebben niets gemerkt van de oefening. "Het was een papieren situatie, dus geen rennende en gillende patiënten of ziekenwagens", aldus Susanne Wormgoor van Saxion. De studenten werkten in groepjes in vergaderzalen.