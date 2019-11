Programma: Bekerfinale Landstede Basketbal en belangrijke duels in play-offs

Deze week geen voetbal in de eredivisie in verband met de interlandperiode, maar er is nog genoeg te beleven op de sportvelden. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wedstrijden.

Betaald voetbal

In de 2e divisie wordt er wel gevoetbald. HHC Hardenberg speelt zaterdag om 15.30 uur bij FC Lienden en Jong FC Twente komt pas op maandag in actie. Het speelt dan thuis tegen Jong Sparta Rotterdam.

Amateurvoetbal

Quick'20 komt opnieuw op zaterdag in actie. De ploeg speelt die avond in de 3e divisie tegen Jong Achilles'29. In de 5e klasse A gaat Sportlust Glanerbrug op jacht naar de 100e treffer. De ploeg staat na 18 duels op 92 treffers. Zondag gaat het op bezoek bij laagvlieger Langeveen.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen komt FC Twente pas op zondag in actie. De Enschedese ploeg speelt dan bij ADO Den Haag. De twee ploegen strijden om de tweede plek in de stand. Twente heeft momenteel een punt voorsprong.

Basketbal

Landstede Basketbal speelt zondag de bekerfinale tegen Donar. De wedstrijd wordt gespeeld in Groningen. De Zwolse ploeg kan voor het eerst in de historie de beker winnen. Morgenavond is de generale repetitie. Dan staat de wedstrijd in de competitie op het programma.

Handbal

Dalfsen gaat zaterdag in de kampioensgroep op bezoek bij Quintus. De ploegen strijden om plaats twee, en dus een plek in de finale om de landstitel aan het einde van de kampioensgroep. Dalfsen heeft momenteel een punt meer, maar speelde ook een wedstrijd meer. In de degradatiegroep kan Borhave directe degradatie ontlopen en moet Kwiek winnen om nog zicht te houden op lijfsbehoud of promotie-/degradatiewedstrijden.

Volleybal

De volleybalsters van Eurosped en Set-Up'65 staan zondag tegenover elkaar in de kampioensgroep. Bij winst van Set-Up doet die ploeg nog volop mee voor een plek in de finale om de titel. Eurosped lijkt zo goed als uitgespeeld voor die finale, maar winst op Set-Up kan de ploeg wellicht toch nog terugbrengen in de race. Regio Zwolle Volleybal is in de degradatiegroep al veilig en speelt zaterdag het laatste duel tegen Peelpush.

Waterpolo

De heren van Het Ravijn kunnen zich zaterdag definitief plaatsen voor de play-offs van de eredivisie. De ploeg heeft tegen Polar Bears een punt nodig om die te bereiken. De ploeg kan vanavond zonder te spelen ook al zeker zijn van de play-offs. KNZB JTT moet dan winnen of gelijkspelen tegen De Ham.