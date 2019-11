Eerste dag Von Martels in Tweede Kamer; als Kuifje in een ver vreemd land

Als Kuifje die een nieuw avontuur tegemoet gaat in een ver vreemd land. Zo voelde Maurits von Martels uit Dalfsen zich vandaag in Den Haag, waar hij aansluiting zocht bij de nieuwe CDA-Kamerfractie. Met 21.510 stemmen staat hij op plek 4 binnen het CDA, net achter Pieter Omtzigt uit Enschede.

Het was spannend en onwennig tegelijkertijd, zo liet hij aan het eind van zijn eerste werkdag op het Binnenhof weten.

"Het begon al toen ik me op Plein 2 in Den Haag meldde, om het gebouw van de Tweede Kamer in te kunnen", aldus Von Martels. Dat bleek niet zo makkelijk... "Ze kenden me niet en vroegen zich af hoe ik als 44e op de kieslijst van het CDA in de fractie kon komen."

Na een aantal telefoontjes over en weer kreeg de boer en wethouder uit Dalfsen het benodigde pasje als Kamerlid.

Portefeuille landbouw nog niet opgeëist

Aan de vergadertafel van het CDA kwam hij tegenover Buma te zitten. Die praatte zijn fractiegenoten vandaag bij over de coalitie-onderhandelingen. Von Martels heeft nog niet van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de portefeuille landbouw op te eisen. Dat is wel zijn plan.

"Er zijn andere fractiegenoten die ook wensen hebben. Eerst maar even afwachten en wennen aan de nieuwe omgeving. Dat is lastig genoeg. Want de Tweede Kamer is een gebouw waar je makkelijk in kunt verdwalen heb ik al gemerkt."

Overmorgen wordt Maurits von Martels beëdigd als Kamerlid voor het CDA.