Provincie Overijssel heeft noodzaak ganzenjacht nog niet goed onderbouwd

De voorzitter van de Raad liet vandaag aan het einde van die zitting weten dat er mogelijk extra huiswerk voor de provincie komt.

Het grootste strijdpunt blijft het onderzoek dat in opdracht van de provincie is verricht naar de gevolgen van de jacht voor ganzen en andere beschermde vogels. Volgens Vogelbescherming is dat onderzoek onvolledig en onvoldoende.

Geen onderbouwing van noodzaak ganzenjacht

De provincie roept te makkelijk en onderbouwt zijn beweringen niet hard, zegt een woordvoerster van Vogelbescherming. Dat is volgens haar een oude kwaal, waarvoor de provincie al eerder door de Raad van State is bestraft. Ze wil dat de provincie alsnog een passende beoordeling maakt van de gevolgen van de ganzenjacht in de hele provincie.

Zo’n uitgebreid onderzoek zou duidelijk maken dat de jacht die de provincie nu toestaat feitelijk niet kan.

Maar de provincie zegt dat een passende beoordeling niet nodig is. Er zijn vier natuuronderzoeken gedaan en dat kan in zijn totaliteit ook worden zien als een passende beoordeling, zegt een provinciewoordvoerder. Of dat inderdaad zo is, moet de Raad nu gaan beoordelen.

De uitspraak volgt binnen enkele maanden.