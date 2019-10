Amateurclubs hoeven volgend seizoen minder contractspelers in dienst te nemen

Amateurvoetbalclubs in de tweede en derde divisie hoeven vanaf volgend seizoen minder contracten en contracten voor minder uur per week af te sluiten. Ook wordt het aantal contractspelers gekoppeld aan de kwaliteit van de jeugdopleiding van de club. Dat zijn de amateur en betaald voetbalclubs vandaag met elkaar eens geworden.

Het aantal beloftenteams wordt vanaf het seizoen 2018/2019 gemaximaliseerd.



Voetbalpiramide

Dit seizoen deed de nieuwe voetbalpiramide zijn intrede, waarbij voor het eerst sinds 1954 promotie en degradatie tussen het betaald voetbal en amateurvoetbal een feit werd. Dat zorgde voor de nodige ophef.



Enkele clubs, waaronder Quick'20 uit Oldenzaal, wilden niet aan de licentievoorwaarden van de nieuwe voetbalpiramide voldoen. Die voorwaarden houden in dat clubs in de tweede divisie acht spelers onder contract moeten hebben voor minimaal twaalf uur per week en bij clubs in de derde divisie gaat dat om drie spelers.



Wijzigingen

Amateurvoetbalclubs in de tweede en derde divisie hoeven vanaf komend seizoen minder contracten en voor minder uur per week af te sluiten. Het aantal contractspelers wordt gekoppeld aan de kwaliteit van de jeugdopleiding van de club. Hoe beter de jeugdopleiding gewaardeerd wordt, des te minder contractspelers een club hoeft te registreren.





Clubs in de derde divisie moeten minimaal drie contractspelers vastleggen, voor ten minste acht uur per week. Dat was zes contractspelers voor minimaal twaalf uur per week. Als een club een jeugdopleiding heeft met regionale en lokale certificering, hoeft het geen contractspelers meer te hebben.





In de tweede divisie gaat het aantal verplichte contractspelers van dertien naar tien. Een lokaal of regionaal gecertificeerde jeugdopleiding brengt het aantal contractspelers naar respectievelijk acht en vier. Het minimaal aantal uur van het contract gaat van twaalf naar tien uur per week.



Voor de clubs die promoveren naar de Tweede divisie, is er een overgangsregeling opgesteld, zodat clubs kunnen groeien naar een hoger niveau.