Cellencomplex van politie in Deventer gaat door de week dicht

De politie in Deventer moet het door de week zonder een plek doen waarin arrestanten kunnen worden opgesloten. De politie Oost-Nederland heeft alsnog besloten het cellencomplex in Deventer te sluiten. Alleen in de weekenden, tijdens grote evenementen en bij thuiswedstrijden van Go Ahead Eagles, mogen de cellen in het bureau aan de Holterweg worden gebruikt.

Vanaf 1 juli moeten agenten in Deventer door de week hun arrestanten in Apeldoorn en Zwolle afleveren. Het gaat om een tijdelijke maatregel die één jaar zal duren.

Tekort aan arrestantenverzorgers

De gedeeltelijke sluiting van de twintig cellen in Deventer is noodzakelijk omdat er een groot tekort is aan arrestantenverzorgers. Dit werd deels veroorzaakt door een relatief groot aantal langdurig zieke medewerkers en door medewerkers die doorstromen naar andere functies binnen de politie.

De politieleiding wilde de agenten niet langer van straat houden om ze op arrestanten te laten letten en kwam zodoende tot het besluit. "We denken wel dat het mogelijk is de cellen op de piekmomenten open te houden", vertelt districtchef Arjan Mengerink van politie IJsselland.

"We kijken hoe we de capaciteit slim kunnen inzetten op de momenten waarop veel arrestaties worden verricht. Juist op die momenten is het fijn dat het complex open is zodat agenten de arrestanten niet naar Zwolle of Apeldoorn hoeven te brengen. Ik ben erg tevreden met deze oplossing."

Medio 2018 weer open

Medio 2018 gaan de cellen in Deventer weer volledig open. "Tegen die tijd hebben we nieuwe arrestantenverzorgers opgeleid en hebben we geen capaciteitsproblemen meer", aldus Mengerink.

Afgelopen december ontstond grote ophef toen bekend werd dat het arrestantencomplex in Deventer mogelijk zou sluiten. Burgemeester Andries Heidema voelde zich overvallen door het besluit en was ‘boos en teleurgesteld’. Hij eiste een heroverweging van dat besluit, maar kan na overleg leven met een tijdelijke, gedeeltelijke sluiting

Geen chauffeurtje spelen

Politievakbond ACP zegt de sluiting van het complex niet te zien zitten. De vrees bestaat dat agenten een fors deel van hun tijd kwijt zijn aan ‘chauffeurtje spelen’, omdat zij jaarlijks circa tweeduizend arrestanten naar de politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle moeten brengen. Dat gaat ten koste van de tijd die agenten op straat in Deventer doorbrengen om ‘boeven te vangen’.