Werkgroep Zwartendijk wil niet de zwarte piet krijgen in Reeve-kwestie

Als het nieuwe dorp Reeve in het buitengebied van Kampen niet gebouwd kan worden, is dat de schuld van werkgroep Zwartendijk. En dat kost de gemeente Kampen miljoenen.

Dat is ongeveer de context van een column die over de kwestie is geschreven door de voorzitter van de gemeentelijk commissie ruimtelijke ordening. De voorzitter, die lid is van de ChristenUnie, beticht de werkgroep verder van gefrustreerde acties die de bouw van het dorp Reeve onnodig ophouden.

Geen zwarte piet

Met stomheid geslagen en ook best wel verontwaardigd over de aantijgingen is woordvoerder Bert Zeven van werkgroep Zwartendijk, die niet de zwarte piet toegespeeld wil krijgen over het miljoenenverlies als de woningen aan het Reevediep niet gebouwd worden. "Wij hebben het recht om tegen te zijn. Daarnaast hebben wij gelijk gekregen van de Raad van State in ons standpunt dat de nieuwbouw Reeve ten koste gaat van de natuur. Bovendien gaat het tientallen miljoenen euro's meer kosten als het doorgaat en dan is er nog geen woning gebouwd."

Zeven vraagt zich af of er in Kampen vraag is naar woningen aan het Reevediep. "Volgens mij zijn toekomstige bewoners beklagenswaardig. Je zit in weer en wind op een negen meter hoge klimaatdijk in een vlak en open landschap, met in de rug de Hanzelijn en de N50, vliegtuigen die laag overvliegen richting Lelystad en je hebt de muggen en de groene algen aan de voordeur."

De gemeenteraad van Kampen neemt volgende week een besluit over het nieuwbouwproject Reeve.