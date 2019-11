Vechtdallijn Zwolle-Emmen in top drie beste regionale treindiensten

Reizigers van de lijn Zwolle-Emmen waarderen de items netheid met een 7,9, vriendelijkheid met 8,2, gemak bij het instappen met een 9,0 en punctualiteit met een 8,1. Daarmee scoort de Vechtdallijn aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde (respectievelijk 7,2, 7,6, 8,5 en 7,3).

Almelo - Hardenberg

Almelo-Hardenberg krijgt een 7,3 als algemeen rapportcijfer. Sinds augustus rijdt de trein door naar Hardenberg, wat als voordeel heeft dat reizigers in Mariënberg niet meer hoeven over te stappen. Items waar de lijn Almelo-Hardenberg goed op scoort zijn: reissnelheid (7,6), gemak bij het kopen van een vervoerbewijs (8,0) en gemak bij het instappen (8,5).



De OV-Klantenbarometer is het klanttevredenheidsonderzoek in het regionale openbaar vervoer. Het wordt jaarlijks gehouden; in het najaar van 2016 was de laatste maal. Het onderzoek is gehouden in zeventig onderzoeksgebieden, die samen het gehele regionale openbaar vervoer omvatten. In een steekproef van 6.559 bus-, tram-, metro-, treinritten en ferry-overtochten vulden 82.352 reizigers een enquêteformulier in.

Arriva rijdt in opdracht van de provincies Overijssel en Drenthe op de Vechtdallijn.