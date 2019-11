Wilfried Groothuis nieuwe trainer Regio Zwolle Volleybal

"Ik ben zeer enthousiast over mijn nieuwe uitdaging bij Regio Zwolle", zegt Groothuis, die momenteel nog fungeert als assistent-trainer bij titelfavoriet Sliedrecht Sport.



Ervaring

Wilfried Groothuis is een ervaren man in het vrouwenvolleybal. Zo werkte hij onder meer bij Zaanstad, Vovem ’90, Taurus, HSC en Alterno. "Op topsportgebied is er in Zwolle heel veel mogelijk", vervolgt Groothuis. "Er wordt gezocht naar constante verbetering, ook in samenwerking met andere sporten. De club denkt in mogelijkheden en is niet bang te vernieuwen. De verbinding met de regio is daar een mooi voorbeeld van", besluit de Apeldoorner enthousiast.