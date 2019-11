Op stap voor een lezing? Conservator museum neemt python Loesje mee op de achterbank

De python die gisteren in een garage in Denekamp werd gevonden in het dashboard van de conservator Eric Mulder van museum Wonderrijck was ontsnapt uit een reiskrat. Mulder was het dier al een paar dagen kwijt.

"Ik neem de slang door het hele land mee als ik een lezing over de evolutie geef. Zo ook toen ik naar Den Haag moest. Dan gaat de slang in een soort reiskrat en die zet ik op de achterbank. Tijdens het vastmaken van de gordel is de deksel vermoedelijk iets opgewipt. Met alle gevolgen van dien", denkt Mulder.

Onder de pedalen

Automonteur Frank Tijhuis van garage Wiefferink wilde gisteren een lampje vervangen in het dashboard van de auto van Mulder. Hij schrok zich rot toen hij ineens de slang zag liggen. "Vermoedelijk is de python onder de pedalen door gegleden, zo het dashboard in", is de inschatting van de conservator. "Ik dacht eigenlijk dat'ie in een onbewaakt ogenblik in Den Haag gestolen was, maar toen belde de garage dus ineens."

Het eerste wat de conservator vroeg, was of de python nog leefde. Maar dat wist Frank Tijhuis niet. "Ik ga er niet naar terug", was zijn reactie. "Maar toen ik de slang zag liggen en even met zijn kop bewoog, zat er wel leven in. Gelukkig maar", aldus een opgetogen conservator.

'Hartstikke tam'

Volgens Mulder heeft de python, die de naam Loesje draagt, geen schade opgelopen. "Nee hoor, Loesje doet het prima. Ook geen stress of zo. En Frank hoefde echt niet bang te zijn, want Loesje is hartstikke tam. Maar de volgende keer zal ik de reiskrat toch wat zorgvuldiger dichtmaken."