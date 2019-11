Nieuw recreatieverblijf: overnachten in een boomhut in IJhorst

Overnachten in een boomhut, het klinkt als een jongensdroom, maar het kan over een paar weken op camping De Vossenburcht in IJhorst. Gisteren takelde het bedrijf Tree Cabins dit 'ooievaarsnest' op de juiste plek.

Meters boven de grond biedt het onderkomen, gemaakt met hout uit het Vechtdal, een prachtig uitzicht over het recreatiebedrijf en het aanpalende Reestdal. Dat is precies de bedoeling. Recreatieondernemers Alex Dekker en Peter Cruys, die samen eigenaar zijn van de hut, sluiten aan bij de zogeheten Riverflight in Overijssel: hoppen van boomhut naar boomhut op meerdere recreatieparken in de provincie Overijssel.

Dit is een vernieuwend recreatieconcept waar de provincie Overijssel financieel aan bijdroeg, omdat het de verblijfsrecreatie letterlijk en figuurlijk naar een hoger plan wil tillen. "Je moet je blijven vernieuwen. Wij denken dat mensen en vooral ook jonge gezinnen dit prachtig vinden. Deze boomhut voor vijf personen is van alle gemakken voorzien."

Boomhuthoppen in Overijssel

De vakantievierder kan boomhuthoppen in Overijssel. In Rijssen staat op recreatiebedrijf Mölke ook een 'tree cabin'. Deze kijkt uit over de Regge. Op camping de Koeksebelt in Ommen is een exemplaar te vinden met uitzicht over de Vecht en in IJhorst kijkt het ooievaarsnest, zoals de hut op hoogte heet, uit over de Reest. Het trio boomhutten hoort bij elkaar. "Via tal van arrangementen kan je via riverflight.nl - 'vliegen over de rivier'- genieten van de mooiste plekjes van Overijssel", zegt Cruys.

De IJhorster hut is nog niet af. Er komt nog een 'zwevend' terras bij op 3,5 meter boven de grond. Wie hoogtevrees heeft en liever met beide benen op de grond wil blijven, kan gebruikmaken van de twee lodges die naast de boomhut staan. "We hebben onze boomhut met vlechtwerk aangepast, zodat hij een beetje lijkt op een ooievaarsnest, want dat past bij deze omgeving", zegt Dekker.

Hij timmert de laatste jaren aan de weg. Al eerder bouwde de ondernemer zes Staphorster huisjes, een tenthuis en nu dus deze boomhut met twee lodges op de grond.