Armoede aanpakken in Enschede op de Amerikaanse manier

Wethouder Welman van Enschede over de nieuwe aanpak

Enschede gaat samen met andere gemeenten in Nederland op een andere manier proberen om de armoede aan te pakken: namelijk door het wegnemen van stress bij mensen.

"Ervaring in de Verenigde Staten wijst uit dat dit een succesvolle aanpak is", legt wethouder Welman van de gemeente Enschede uit. "Als je mensen met schulden anders benadert, een soort begrip voor hun manier van handelen toont, kom je tot een succesvollere aanpak."

Hoe dan?

Welman geeft een voorbeeld: "Stel een persoon moet met zijn of haar kinderen op bezoek bij de Stadsbank of het gemeentehuis. Dan moet er voor de kinderen iets te doen zijn. Dat vermindert namelijk de stress bij de ouders."

De nieuwe aanpak is ook terug te zien in de relatie met de Stadsbank: "Nu is het zo dat de Stadsbank een aantal producten uitkiest en die aan mensen geeft."

Wat we nu gaan doen is uitgaan van de persoon. Iedereen heeft een eigen accountmanager en die manager organiseert dat er voldoende deskundigheid is om die persoon te helpen.

Mobility Mentoring

Mobility Mentoring noemen ze het in de Verenigde Staten en Alphen aan de Rijn had in Nederland de primeur. Er wordt met de cliënt een stappenplan gemaakt om de stress te verminderen. De cliënten krijgen op verschillende vakken hulp, zoals geld, scholing, gezondheid en huisvesting.