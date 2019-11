Zestig bomen en honderden heesters in Rijssen de grond in

Leerlingen van de scholen De Holterenk in Holten en In den Climtuin in Rijssen deden woensdagochtend mee aan de Nationale Boomfeestdag.

In de wijk bij de school In den Climtuin gingen iets meer dan zestig bomen en enkele honderden heesters de grond in. Ze werden geplant door leerlingen uit de hoogste klassen van de beide basisscholen.



Kinderen betrokken laten voelen

De Nationale Boomfeestdag is bedoeld om kinderen te betrekken bij het groen in de bebouwde omgeving. "Het heeft vooral een educatief karakter", laat wethouder Jan Aanstoot van Rijssen-Holten weten.



"De beleving van groen in de wijk is zo belangrijk voor mensen. Het is goed om de kinderen daar bij te betrekken."