Cijfers: Meer dan helft van de melkveehouders onder bijstandniveau

Een derde verdiende zelfs helemaal niets. Het maakt daarbij weinig uit of de melkveehouder veel of weinig koeien heeft. De cijfers zijn gebaseerd op de inkomens van 170 melkveehouders in Overijssel. Er zijn enkele uitschieters bij die boven de 5.000 euro netto te besteden hebben, maar dat gaat om maar een beperkt aandeel.

Melkveehouders onder bijstandniveau (Foto: RTV Oost)

Melkprijs schoot naar beneden

De belangrijkste oorzaak van de lage inkomens ligt volgens Countus in de melkprijs die vorig jaar naar beneden schoot. Voor twee derde van de melkveehouders geldt dat er een melkprijs van 34 cent nodig was om aan directe betalingsverplichtingen te voldoen, terwijl de gerealiseerde melkprijs 31 cent was.

Daarbij zijn toekomstige investeringen in duurzaamheid of welzijn van de dieren niet meegeteld, wat nodig is voor een levensvatbaar bedrijf op langere termijn. Om die investering te financieren is een melkprijs nodig van 40 cent, wat de melkveehouders bij lange na niet betaald kregen.

