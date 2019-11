Dennis Bekking over ontslag De Koning: "De cijfers spreken voor zich"

Volgens technisch manager van Go Ahead Eagles Dennis Bekking was het ontslag van trainer Hans de Koning onvermijdelijk.

"Wij zijn van mening dat dit nodig was", begint Bekking. "Ik beleef hier natuurlijk ook weinig plezier aan. Hans is een fijne en gewaardeerde man.”



Cijfers liegen niet

"Maar van de laatste acht thuiswedstrijden hebben we er eentje gewonnen. Die cijfers spreken voor zich. We hebben het in de winterstop geprobeerd met spelers. Dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Het is een weloverwogen besluit geweest."



Opvolger

De vraag is wie De Koning moet opvolgen. "Ik heb nog geen namen voorbij horen komen. Zeker niet op dit moment. Wij gaan er nu volop mee aan de slag. We hebben in ieder geval wel de intentie om een trainer aan te stellen."