Geen kritiek statenfracties op miljoeneninvestering kanaal Almelo-De Haandrik

De provincie gaat onderzoeken of een nieuwe investering van ruim 44 miljoen in kanaal Almelo-De Haandrik om het geschikt te maken voor grotere schepen tot 1000 ton zinvol is. Opmerkelijk, want uit een rapport van de rekenkamer blijkt dat alle investeringen die tot nu toe in het kanaal gedaan zijn, niet hebben geresulteerd in meer transport van goederen over het water.

Het kanaal is onlangs voor ruim 18 miljoen euro bevaarbaar gemaakt voor schepen tot maximaal 700 ton. Het zou een flinke stimulans aan het vervoer over water moeten geven, maar uit het rapport van de rekenkamer blijkt dat er slechts een handjevol bedrijven langs het kanaal gebruik van maakt.

Geen kritiek op investeringen in kanaal

Daarmee lijkt de provinciale investering uit te draaien op een fiasco. Temeer omdat uit het rapport van de rekenkamer ook blijkt dat het totale goederenvervoer over water in Overijssel de afgelopen jaren gedaald is.

Maar de provinciale staten fracties, die gisteren in de commissie Verkeer en Vervoer voor het eerst openlijk spraken over het rekenkamer-rapport, willen voorlopig van een fiasco niets weten. Er was bij de meeste fracties geen kritische noot te horen.

Nieuw onderzoek

Ze zien nog steeds potentie in het kanaal en willen nader onderzoek naar de mogelijkheden. De gedeputeerde heeft opdracht gekregen om de aanbevelingen van de rekenkamer op te volgen en in gesprek te gaan met bedrijven die mogelijk alsnog willen investeren langs het kanaal.

De fracties willen weten of het verruimen van het kanaal voor schepen tot 1000 ton wel de gehoopte impuls aan het goederenvervoer over water zal geven.

Geld over de balk

De enige kritische noot die gisteren te horen was kwam van de 50 plus statenfractie. "Het is natuurlijk te gek voor woorden", zegt fractievoorzitter Leendert Lodder. "Een investering van ruim 18 miljoen voor slechts vijf á zes bedrijven die er op dit moment gebruik van maken. Als dat zo blijft moet je er natuurlijk acuut mee stoppen. Maar ook ik wil weten of er nog bedrijven zijn die kansen zien als het kanaal geschikt gemaakt wordt voor grotere schepen. Gedeputeerde Boerman moet goed onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Maar het klopt, zoals het er nu voor staat, lijkt het geld over de balk gegooid", aldus Lodder.