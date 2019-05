Gestopte boer Volkerink: 'Als ik dertig was, zou ik er niet meer aan beginnen'

Hij is inmiddels in de zeventig, maar volgt alles nog op de voet in het boerenvak. Gerrit Volkerink uit Ambt Delden was decennia lang boer, maar omdat hij geen opvolger had stopte hij met zijn bedrijf.

Stoppen is voor veel boeren een brug te ver. Voor Volkerink dus niet. Het ging bij hem heel 'natuurlijk'. "Als je een guste koe hebt, dan doe je die weg voor de dood. En dan nog een."

Uiteindelijk had hij geen veestapel meer op zijn bedrijf. De koeien die hij nu houdt, runderen van het ras Blonde d'aquitaine, houdt hij voor de liefhebberij. Echt afscheid nemen van het vak is moeilijk.

Goed vak leren

Boer worden, hij zou er nu niet meer gauw aan beginnen. "Als ik dertig of veertig was, dan wist ik het zo net nog niet. Dan kun je misschien beter een goed vak leren. Timmerman of metselaar." Die verdienen volgens Volkerink een goede boterham.

Toch vindt hij het jammer dat hij geen opvolger heeft. Alleen denkt hij dat hij meer problemen had gehad als hij twee zoons had die het over wilden nemen. Hij doelt daarmee op de hoge kosten die verbonden zijn aan het overnemen van een boerderij. Dat loopt soms in de miljoenen.

Fosfaatwetgeving

De toegenomen eisen die aan de boeren worden gesteld maken Volkerink bezorgd: "Als ik zie wat er allemaal op je af komt. Ik heb net de uitdraai laten zien over de fosfaat. Het is bijna een centimeter dik. Zonder een boekhouder of een jurist kom je daar niet meer uit."

Geen 36-urige werkweek

Dat er maar weinig verdient kan worden met het boeren, maakt hem boos: "Mensen hebben het altijd over de 36-urige werkweek. Die heb ik nooit gekend. Zeventig uur of meer, ik deed het met plezier. Maar dan moet het wel betaald worden."

Gerrit Volkerink maakt zich zorgen over de varkensbedrijven bij hem in de buurt. Hij kent bedrijven waarvan de man en vrouw er allebei een baan naast hebben voor voldoende inkomen voor het gezin.

Toch ziet hij nog wel toekomst voor boeren met heel veel passie: "Een echte boer die houd je niet tegen, die gaat toch wel door."

