De Koning derde slachtoffer in twee jaar tijd, Maaskant mogelijke opvolger

Hans de Koning is de derde trainer in twee jaar tijd die de wacht wordt aangezegd bij Go Ahead Eagles.

De Vetkampstraat in Deventer lijkt langzamerhand op een trainerskerkhof.

Booy

Exact twee jaar geleden werd Foeke Booy op 22 maart 2015 na tegenvallende resultaten de laan uitgestuurd. Go Ahead Eagles stond op dat moment zeventiende en eindigde het seizoen ook als zeventiende.



Demmers

Opvolger Dennis Demmers degradeerde vervolgens met Go Ahead naar de Jupiler League en leek in de Adelaarshorst te kunnen bouwen aan een elftal voor de toekomst. In februari 2016 werd hij echter aan de kant gezet na een negatieve serie en gezaag op de tribunes.



De Koning



Na een interim-periode onder Harry Decheiver nam De Koning plaats op de troon. Hij promoveerde met Go Ahead Eagles naar de eredivisie na een indrukwekkende serie in de play-offs. Uiteindelijk kreeg hij in de eredivisie slechts 27 duels de tijd van de leiding. Go Ahead staat laatste in de stand en verloor bijvoorbeeld zeven van de laatste acht thuisduels.

Opvolger?

Wie wordt de opvolger van Hans de Koning? Die vraag verwacht technisch manager voor maandag te kunnen beantwoorden. De naam van Robert Maaskant wordt veelvuldig genoemd. Hij zou graag willen, maar is nog niet benaderd door de club laat hij aan RTV Oost weten. Het is tevens een job die op zijn lijf is geschreven, besluit de voormalige trainer en speler van Go Ahead Eagles.