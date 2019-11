Landstede Basketbal verliest generale voor bekerfinale van Donar

Een slechte generale voor Landstede Basketbal in aanloop naar de bekerfinale. In Martiniplaza won Donar vanavond met overmacht van de Zwolse ploeg, 79-62. Zondag staan beide ploegen opnieuw tegen over elkaar in Groningen. Inzet de beker.

In het competitieduel van vanavond begonnen de bezoekers nog wel voortvarend. De equipe van trainer Herman van den Belt leidde de dans met 8-18. Maar na de flitsende start van Zwolle kwam de Groningse koploper op stoom en werd Landstede met 79-62 verslagen in aanloop naar de eindstrijd in de beker. Zwolle blijft wel tweede in de stand.

Radio en tv

De bekerfinale tussen de twee topploegen is zondag vanaf 14.00 uur te volgen via Radio Oost. Een uitvoerige samenvatting is te zien in Sport op Zondag (21.20 uur).