Politie in Overijssel vaak te laat ter plaatse, in Oldenzaal bijna altijd op tijd

De politie in Overijssel is te vaak te laat ter plaatse bij meldingen. Dat blijkt uit cijfers van de politie. De politie streeft er naar om binnen een kwartier bij een melding te zijn, maar in vijftien procent van de gevallen lukte dat niet.

De politie streeft er naar in negentig procent van de gevallen binnen een kwartier aanwezig te zijn. "Dat percentage hebben we op zich niet gehaald, maar toch denken we dat de conclusie moet zijn: als het er op aankomt is de politie er, ook in Oost-Nederland", laat de politie weten.



In Overijssel halen alleen Oldenzaal en Hengelo het streefpercentage. De politie in Haaksbergen haalde het slechts in bijna 62 procent van de 230 meldingen binnen een kwartier.



Oorzaken

Dat agenten niet altijd binnen een kwartier ter plaatse zijn, heeft volgens de politie meerdere oorzaken. Zo kan het gebeuren dat agenten te laat doorgeven dat ze aanwezig zijn, omdat ze bijvoorbeeld uitstappen om achter een verdachte aan te gaan. Bij een overval kan het zijn dat agenten niet naar de melding gaan, maar wegen in de gaten houden om de verdachten op te pakken.

Ook bij medische spoed wordt een politie-eenheid met prioriteit op pad gestuurd. Als de ambulance eerder aanwezig is, krijgt de politie-eenheid opdracht om zwaailicht en sirene uit te doen en met gewone snelheid verder te rijden. Hierdoor loopt de aanrijtijd op.



Stad en platteland

Ook dit jaar is er verschil tussen de reactietijden in de stad en op het platteland.



"In de stad zijn veel incidenten en dan is het logisch dat er ook permanent politie aanwezig is. Daar is eigenlijk geen discussie over. In dorpen is dat anders: weinig incidenten en politie-eenheden bestrijken een groter gebied. Als er dan een noodhulpmelding is, kost het meer tijd om op tijd aanwezig te zijn."





Oldenzaal snelste

De politie in Oldenzaal is in Oost-Nederland het snelste korps. In 93,6 procent van de meldingen waren agenten binnen een kwartier aanwezig.

Hengelo staat in Overijssel op een tweede plek met bijna 91 procent. De andere korpsen zitten allemaal onder het streefpercentage van negentig procent.

Meer meldingen

In 2016 waren er in Overijssel en Gelderland tien procent meer meldingen, van 38606 naar 42942. "Dat heeft enerzijds te maken met een forse toename van het aantal particuliere alarmen, maar ook dat sinds 2016 verdachte situaties worden gerekend als spoedmelding."

Van de meldingen had achttien procent te maken met gezondheidsproblemen, twintig procent met particuliere alarmen en in negentien procent van de meldingen moest de politie met spoed naar verkeersongevallen.