Lenteweer in aantocht: volgende week al rokjesdag?

Er is prima weer met veel zon in aankomst. Volgens RTV-Oostweerman Martin Bosch kan het op sommige plekken in de provincie vandaag al 15 graden worden. Volgende week zou het zomaar nog een paar graden warmer kunnen worden. Grote vraag: komt rokjesdag eraan?

De wind draait na het weekend naar het zuidwesten en voert zachte lucht aan. Dat heeft tot gevolg dat de temperaturen in vergelijking met het weekend nog een paar graden hoger kunnen uitvallen.

Twintig graden gaan we in Overijssel hoogstwaarschijnlijk niet redden: volgens Weeronline lukt dat alleen in het zuidoosten van het land. Daar wordt het dinsdag in het zuidoosten 18 of 19 graden en woensdag tot en met vrijdag kan het 20 graden worden.

Rokjesdag?

Bij dit soort temperaturen kunnen we stellen dat het warm genoeg is voor het dragen van een rokje of korte broek. De eerste dag waarop dit gebeurt wordt vaak rokjesdag genoemd en dit in het zuidoosten kan het komende dinsdag al zover zijn. Daarvoor moet er voldoende zon zijn en mag er niet te veel wind staan. Ook mag het niet vriezen in vroege ochtend.

De term rokjesdag bestaat al veel langer, maar is in Nederland bekend geworden door Martin Bril, die ten onrechte doorgaat voor de bedenker van de term. Hij maakte het woord populair. Bril gebruikte 'rokjesdag' voor het eerst in 1996 in een column in Het Parool.