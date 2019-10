FC Twente definitief niet door met Ede en Stevens, toekomst Marsman ligt nog open

Clubs zijn formeel verplicht om voor 1 april contracten op te zeggen. Directeur Jan van Halst wil het drietal echter nu al laten weten dat ze hun voetballoopbaan elders kunnen vervolgen.



Duidelijkheid

"Deze opzeggingen zijn een jaarlijkse formaliteit", begint hij. "We hebben het aangegrepen om een aantal jongens direct duidelijkheid te geven over hun toekomst bij FC Twente. Zo hebben degenen die zullen vertrekken ook tijdig de mogelijkheid om zich te oriënteren." Ook Shadrach Eghan keert niet terug bij FC Twente van zijn verhuurperiode bij Vendsyssel FF.



Marsman, Seys en Bunjaki

De toekomst van doelman Nick Marsman, Dylan Seys en Enis Bunjaki wordt in een later stadium nog tegen het licht gehouden door Jan van Halst. "Dat bekijken we nog", zegt Van Halst daarover. "Datzelfde geldt voor Vincent Schmidt en Nick Hengelman."



Huurlingen van City

Ook over de drie huurlingen van Manchester City Yaw Yeboah, Bersant Celina en Enes Unal is nu nog veel ongewis. De overeenkomst loopt af, maar Van Halst gaat nog om tafel met de Engelse grootmacht. "Zoals eerder gezegd, spreken we nog met City over volgend seizoen."



Jong FC Twente

Ook bij Jong FC Twente moet een aantal spelers verkassen. Bij de beloften wordt na dit seizoen in ieder geval afscheid genomen van Timo Plattel. Daarnaast worden de opties in de contracten met Sven Mbikulu, Ruben de Jager en Said Mousslih niet gelicht en dus vertrekken ook zij na dit seizoen.