Robert Maaskant maakt seizoen af bij Go Ahead Eagles

De voormalig trainer en speler van de Deventer club is tot het einde van het seizoen de opvolger van Hans de Koning, die woensdag op non-actief werd gesteld.



Degradatie

Maaskant krijgt de opdracht mee om Go Ahead Eagles in de eredivisie te houden. De ploeg staat nu laatste. De 48-jarige trainer zat zelf zonder club na zijn vertrek in 2015 bij NAC Breda. Met die club degradeerde hij naar de Jupiler League.

Oude nest

Maaskant is een bekende van de club. De centrale verdediger begon zijn loopbaan in het betaalde voetbal aan de Vetkampstraat, waar ook zijn vader Bob werkzaam was als trainer. Na zijn voetbalcarrière werd Robert Maaskant zelf ook trainer in de Adelaarshorst. Eerst als assistent, in 2003 als eindverantwoordelijke. Verder was hij oefenmeester bij onder meer RBC Roosendaal, Willem II, FC Groningen en Wislaw Krakow.



Pepijn Lijnders

Voor volgend seizoen is technisch manager Dennis Bekking op zoek naar een nieuwe trainer. De naam van Pepijn Lijnders wordt veelvuldig in verband gebracht met een dienstverband in Deventer. De relatief onbekende voetbaltrainer is momenteel werkzaam voor Liverpool, waarmee Go Ahead een eventueel samenwerkingsverband zou willen aangaan.