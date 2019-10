Quick'20 krijgt alsnog een punt in mindering

Deze beslissing is vreemd gezien de afspraken die met het oog op komend seizoen zijn gemaakt. Op de laatste bondsvergadering werd namelijk besloten de licentie-eisen voor amateurclubs te verlichten. Aanleiding was de straf die de KNVB in januari uitdeelde aan clubs die niet aan de voorwaarden omtrent contractspelers hadden voldaan. Toen werden er drie punten in mindering opgelegd.





Contractspelers

De veertien bestrafte clubs vonden dit ridicuul en gingen met de bond om tafel om het systeem aan te passen. Dat is inmiddels gebeurd, maar de voetbalbond laat weten dat er toch gestraft moet worden omdat de clubs zich niet aan de regels van dit seizoen hebben gehouden. In veel gevallen ging het om het aantal verplichte contractspelers dat clubs in de tweede en derde divisie moeten hebben. Clubs kunnen bij de voetbalbond niet meer in beroep gaan tegen de straf.

Quick'20 blijft vierde

Voor Quick'20 verandert er in de stand niet veel. De ploeg van trainer René Nijhuis blijft vierde. Ook al omdat de concurrenten Dongen, Hercules, en Be Quick 1887 eveneens een punt in mindering hebben gekregen in deze kwestie.