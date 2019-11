Veertigste editie Kom in de Kas in IJsselmuiden druk bezocht

Kom in de kas in IJsselmuiden druk bezocht (Foto: RTV Oost / Vincent Moes)

Kom in de kas in IJsselmuiden druk bezocht

De tuinders uit IJsselmuiden hebben ook dit jaar hun kassen weer opengesteld voor het publiek tijdens de landelijke 'Kom in de kas' dag. Duizenden mensen wisten de tuinders goed te vinden. "We merken dat het voor veel mensen helemaal niet zo gewoon is wat hier allemaal gebeurt. Het is mooi om ze te vertellen wat wij hier doen", aldus tuinder Chris Bolwijn.

Jong en oud heeft vandaag haar weg gevonden naar de kassen in de Koekoekspolder van IJsselmuiden. Boomkwekerij Bolwijn is een van de zeven bedrijven waar het een drukte van belang is. "Normaal loop ik hier alleen met mijn vrouw in de kas rond. Nu komen er over de hele dag een paar duizend!", glimlacht eigenaar Chris Bolwijn.

Voor hem en zijn vrouw is de 'Kom in de kas' dag iets waar ze ieder jaar weer naar uitzien. "Waarom het vak van tuinder zo mooi is? Het is mijn passie en dat is lastig uit te leggen. Wacht maar tot ik de mensen ga vertellen over mijn planten..", zegt de tuinder.

Goede sfeer

Zodra het rond 11 uur vol begint te lopen, is Bolwijn dan ook in zijn element. Enthousiast vertellen hij en zijn vrouw over hun vak en hun planten, waarvan zo'n zeventig procent geëxporteerd wordt. "Tegenwoordig leveren we veel aan China", zegt Bolwijn. "Mensen kijken dan raar op, maar voor ons is het al heel gewoon."

Naast het bekijken van de planten is er ook een dweilorkest, een bar waar broodjes hamburger gretig aftrek vinden en is er een springkussen voor de kinderen. "We maken er een feestje van".

De tuinbouw zit weer in de lift

"De jaren van financiële tegenslag lijkt achter ons te liggen. De economie trekt aan en dat merken wij hier ook. De afzet is groter en er wordt meer geïnvesteerd. Ik zie het nog niet gebeuren dat nieuwe bedrijven zich nu in de Koekoekspolder gaan vestigen, maar over twee jaar is dat zeer zeker mogelijk", aldus Bolwijn.