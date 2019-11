Echtpaar uit Castricum ontmoet redders spoorwegovergang De Lutte

De man en vrouw kwamen maandag met hun auto vast te zitten op een onbewaakte overgang bij De Lutte. Dat gebeurde toen ze uit wilden wijken voor de bestelbus waarin de twee redders zaten. De wielen belandden op de rails en verder rijden lukte niet meer.

De mannen die in de bestelbus zaten stapten ook meteen uit, om de auto van het spoor te halen. Ze tilden de auto op en zetten deze weer op de weg. Daarna reden beide voertuigen weer verder, maar dus zonder namen of telefoonnummers uit te wisselen.

Aan de keukentafel

Na een oproep in de media eerder deze week zaten de twee mannen uit Assen gisteravond eindelijk bij Ben en Thea aan de keukentafel. "We hebben gepraat over wat er precies gebeurd is", vertelt Thea. "De mannen hebben lekker gegeten, ik had wat lekkers voor ze klaargemaakt."

Ze is blij dat zij en haar man hun redders nu hebben kunnen bedanken. "Gelukkig zijn ze gestopt, ze zagen ineens dat we vast zaten. Ze hadden ook door kunnen rijden. We hebben ze een cadeautje aangeboden en hebben ze nog eens bedankt."

Uiteindelijk liep het maandag dus goed af, maar het gebeuren heeft flinke indruk achtergelaten. "We zijn doodmoe. Wat gebeurt is heeft grote impact op ons gehad. Ook door de enorme media-aandacht dat het heeft opgeleverd."