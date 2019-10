PEC Zwolle in eigen huis niet langs Excelsior

De thuisploeg begon het beste aan de wedstrijd en kreeg ook de eerste kans. Marcellis schoot, na een steekbal van Brock-Madsen, uit de draai op doelman Hahn. Diezelfde Hahn moest even later wederom handelend optreden op een inzet van Brock-Madsen, die na een knappe pass van Bouy de doelman op zijn weg vond. In de 27e minuut was het wel raak voor PEC en de verdiende 1-0 kwam op naam van Warmerdam, die met een ferme uithaal succesvol was.

Daarna liet PEC Zwolle de teugels wat vieren en kreeg daar gelijk de rekening voor gepresenteerd. Bruins zorgde met een schot in de lange hoek voor de gelijkmaker. Vlak daarna kwam PEC bijna weer op voorsprong, maar Holla schoot vanuit een moeilijk hoek op de paal. Aan de andere kant kwam de thuisploeg goed weg toen Elbers, na een knappe actie, hard op de lat knalde.

Flets na rust

Na rust was het spel gezapig van beide kanten en gebeurde er weinig voor de doelen. Warmerdam probeerde het ook in de tweede helft van afstand, maar dit keer ging zijn inzet net naast. Tien minuten voor tijd kreeg Menig de kans op de 2-1, maar zijn schot werd knap gered door Hahn. Aan de overkant keerde Van der Hart een inzet van Ribeiro. Uiteindelijk bleef het bij 1-1 in Zwolle.

PEC Zwolle - Excelsior 1-1

1-0 Warmerdam (27)

1-1 Bruins (34)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Bruins, Brock-Madsen, Van Polen, Marcellis

PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen, Marcellis, Bouy, Verdonk (Ehizibue/79); Warmerdam, Holla; Saymak, Mokhtar (Thomas/66), Menig; Brock-Madsen (Nijland/78).

Excelsior: Hahn; Karami, Mattheij, De Wijs, Massop; Bruins, Koolwijk (Vermeulen/78), Faik; Fredy, Van Duinen (Hasselbaink/65), Elbers (Ondaan/84).