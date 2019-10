Heracles Almelo verslaat Heerenveen dankzij swingende eerste helft

Heracles Almelo heeft een klinkende overwinning geboekt op Heerenveen. In het eigen Polman Stadion was een ijzersterkte eerste helft genoeg voor de drie punten. Het werd uiteindelijk 4-1.

Het publiek kreeg waar voor hun geld vanavond want de vonken spatten er vanaf in de eerste helft. Al na vier minuten mochten de bezoekers aanleggen voor een strafschop omdat Te Wierik Van Amersfoort tegen het gras werkte. Ghoochannejhad maakte geen fout van elf meter, 1-0. Een paar minuten later was het alweer gelijk in Almelo. Niemeijer schoot op aangeven van Kuwas binnen en bekroonde daarmee zijn basisdebuut met zijn eerste treffer in het betaald voetbal.

Almelose storm

Heracles rook bloed en zette Heerenveen onder druk. Dat resulteerde tien minuten na de gelijkmaker in de 2-1 van Armenteros, die met veel gevoel een vrije trap binnen krulde. Even later zat Heracles op rozen toen Kuwas op fraaie wijze een vrije trap binnen poeierde. Na een half uur moest Heerenveen ook nog verder met tien man nadat St. Juste tegen zijn tweede gele kaart aanliep. Op slag van rust werd het duel definitief in het slot gegooid door Peterson, die een hoekschop binnen kopte.

De tweede helft kon ook schriftelijk worden afgedaan want beide ploegen vonden het wel welletjes. Heerenveen nam het verlies en probeerde voornamelijk de schade beperkt te houden. In de slotfase kreeg de thuisploeg nog kansen via Darri, Pelupessy en Niemeijer, maar uiteindelijk bleef het 4-1 in het Polman Stadion. Door de overwinning klimt Heracles naar de negende plek in de eredivisie.

Heracles Almelo - Heerenveen 4-1

0-1 Ghoochannejhad (strafschop/5)

1-1 Niemeijer (9)

2-1 Armenteros (20)

3-1 Kuwas (26)

4-1 Peterson (44)

Arbiter: v.d Kerkhof

Geel: Te Wierik, Thorsby

Rood: St Juste (Heerenveen/31/2xgeel)

Heracles Almelo: Castro; Breukers (Pröpper/75), Te Wierik, Hoogma, Gosens; Bruns (Navratil/71), Pelupessy, Niemeijer; Kuwas, Armenteros, Peterson (Darri/71).



Heerenveen: Mulder; Marzo, St. Juste, Van Aken, Bijker; Thorsby, Van Amersfoort (Schmidt/75), Kobayashi; Slagveer, Ghoochannejhad (Faes/35), Larsson (Zeneli/57).