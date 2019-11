Handbalsters Kwiek degraderen na thuisnederlaag tegen Borhave

Door de overwinning heeft Borhave zich gehandhaafd in de eredivisie want de ploeg uit Borne staat tweede in de degradatiegroep met drie punten voorsprong op naaste belager E&O en kan met een duel te gaan niet meer ingehaald worden. In Raalte begon Kwiek nog goed aan het duel en nam een voorsprong van 5-3. Daarna ging de ploeg uit Borne beter spelen en kwam het terug in de wedstrijd. Bij rust stond het 11-12 voor de bezoekers.

In de tweede helft vocht Kwiek om degradatie voorlopig te ontlopen en kwam weer op voorsprong, 24-21. Ze leken op weg naar de zege maar in de laatste tien minuten keerde Borhave het duel in hun voordeel en greep uiteindelijk de overwinning, 26-28.